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10.02.20 08:55

Более тысячи рабочих мест создадут в Бурятии за счет привлечения резидентов в ТОР

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Двенадцать новых резидентов планируется привлечь в Бурятию в 2020 году в рамках реализации проектов в территории опережающего развития (ТОР), сообщил в ходе форсайт-сессии заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию Алексей Мишенин.

По его словам , это позволит создать 1 тыс. 280 рабочих мест. 56% рассматриваемых проектов планируется реализовывать в агропромышленном комплексе на общую сумму 6,8 млрд рублей. Также резиденты намерены вкладывать инвестиции в туризм, добычу полезных ископаемых, медицину и деревообработку.

"Сейчас на согласовании в правительстве (заявки - ИФ) девяти резидентов. Заявленная сумма инвестиций в регион составляет 8,9 миллиардов рублей. Будет создано более 600 рабочих мест", - сказал Мишенин.

ТОР "Бурятия" создана 14 июня 2019 года. Первыми резидентами стали компании "Ноябрьскпродсервис" с проектом строительства птицеводческого комплекса в посёлке Селенгинск и "Таможенно-логистический терминал Наушки". Ожидается, что общий объем инвестиций в реализацию этих проектов превысит 5,5 млрд рублей.

Как сообщалось, 3 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о включении в Дальневосточный федеральный округ Республики Бурятия и Забайкальского края. На эти регионы распространились преференциальные режимы территорий опережающего развития.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 20 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.

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