В день памяти Пушкина вход в музеи "Михайловского" в Псковской области будет бесплатным

10.02.20 09:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 февраля. Interfax-Russia.ru - В день 183-й годовщины со дня смерти Пушкина в Государственном музее-заповеднике "Михайловское" в Псковской области будут принимать посетителей, несмотря на традиционный выходной в понедельник, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

"10 февраля все мемориальные усадьбы, равно и музейный комплекс в деревне Бугрово, будут работать для жителей и гостей Святогорья с 10.00 до 17.00 мск. Вход в музеи в этот день бесплатный, оплачивается только экскурсионное обслуживание, если оно требуется посетителям", - говорится в сообщении.

В Научно-культурном центре музея в этот день начнет работу круглый стол "225-летие А.С. Пушкина. Опыт пушкинских юбилеев", который специалисты проведут совместно с сотрудниками Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина.

По давней традиции в этот же день в Святогорском Свято-Успенском монастыре над могилой Пушкина отслужат литию. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14.45 мск - именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.

В программу праздничного дня включены также открытие новой выставки и моноспектакль российского актера Олега Пальмова "Выстрел".