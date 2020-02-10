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10.02.20 09:08
В день памяти Пушкина вход в музеи "Михайловского" в Псковской области будет бесплатным
"10 февраля все мемориальные усадьбы, равно и музейный комплекс в деревне Бугрово, будут работать для жителей и гостей Святогорья с 10.00 до 17.00 мск. Вход в музеи в этот день бесплатный, оплачивается только экскурсионное обслуживание, если оно требуется посетителям", - говорится в сообщении.
В Научно-культурном центре музея в этот день начнет работу круглый стол "225-летие А.С. Пушкина. Опыт пушкинских юбилеев", который специалисты проведут совместно с сотрудниками Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина.
По давней традиции в этот же день в Святогорском Свято-Успенском монастыре над могилой Пушкина отслужат литию. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14.45 мск - именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.
В программу праздничного дня включены также открытие новой выставки и моноспектакль российского актера Олега Пальмова "Выстрел".
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