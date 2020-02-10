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10.02.20 09:18

В свердловском Богдановиче изолировано 70 граждан КНР

© РИА Новости. Евгений Биятов
10 февраля. Interfax-Russia.ru - В общежитии города Богданович Свердловской области под наблюдением находятся 70 граждан Китая, агентству "Интерфакс-Урал" в горадминистрации.

"Здесь сейчас находятся 70 человек. Врачи Центральной районной больницы занимаются тем, что измеряют температуру и проверяют зев у всех, кто здесь есть: кто прибыл сегодня, у всех, кто здесь находится с 6 февраля. (...) У всех, кто прошел проверку, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Все врачи, которые проверяют изолированных граждан, в масках и защитных халатах.

"Наши медики разговаривают с гражданами КНР на английском языке, контакт есть, все в спокойном режиме", - отметил представитель администрации, добавив, что "по имеющейся информации, ожидается еще приезд (граждан Китая - ИФ)", но пока не ясно, сколько и когда.

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что в городе Богданович открылся второй в регионе обсерватор для наблюдения за гражданами КНР.

Как уточняли агентству "Интерфакс-Урал" в администрации Богдановича, все граждане Китая, которые сейчас наблюдаются в обсерваторе, работают в городе на предприятии "Стиль-Экс". Они размещены в общежитии этого предприятия на территории бывшего Богдановичского фарфорового завода, где проживали и ранее, они не будут покидать общежитие в течение 14 дней.

Ранее свердловские власти в рамках мер по недопущению распространения коронавируса создали на базе оздоровительного центра "Бодрость" в Екатеринбурге площадку для двухнедельного наблюдения граждан Китая. 7 февраля туда поступило 58 человек, в том числе двое детей.

5 февраля два самолета ВКС РФ также доставили в Тюмень из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне. Среди них зараженных не выявлено. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в реабилитационном центре "Градостоитель", расположенном в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.

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