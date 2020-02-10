Школы Кемерово закрыты на карантин из-за эпидемии ОРВИ

10.02.20 09:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Занятия в школах города Кемерово приостановлены в связи с превышением эпидемиологического порога по ОРВИ, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе мэрии в понедельник.

"С 10 февраля и до особого распоряжения школы города закрыты на карантин", - сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь управление образования администрации Кемерово сообщает, что при необходимости школьники будут переведены на дистанционное обучение.