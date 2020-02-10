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10.02.20 09:26

Фламандский колокол подарят карильону Петропавловской крепости

© РИА Новости. Алексей Даничев
10 февраля. Interfax-Russia.ru - В Петропавловской крепости в понедельник состоится церемония передачи делегацией Антверпена (Бельгия) колокола для установки на передвижном карильоне Петропавловской крепости.

Как сообщает пресс-служба комитета по внешним связям, в церемонии примет участие мэр Антверпена Барт Де Вевер.

Колокол был отлит 3 июня 2018 года и настроен в ноябре 2018 года. Его размеры: 376 мм (высота) на 440 мм (диаметр), вес - 59 кг. На колоколе выгравирована надпись на фламандском языке "van Antwerpen voor Sint-Petersburg" (от Антверпена Санкт-Петербургу).

Колокол является подарком Антверпена и администрации порта Антверпена в честь 60-летия установления породненных связей между Петербургом и бельгийским городом, которое отмечалось в 2018 году. Колокол символизирует солидарность и гармонию и увековечивает дружественные связи городов в бронзе.

Карильон привез в Россию Петр I в XVIII веке после поездки в Нидерланды (1717 год).

15 сентября 2001 года на колокольне Петропавловского собора был торжественно открыт воссозданный карильон - подарок Петербургу от правительства Фландрии. Для Петербурга был отлит 51 колокол в рамках международного проекта "Восстановление карильона - первый шаг в возрождении музыкальных традиций Петропавловского собора". Проект выполнялся Государственным музеем истории Санкт-Петербурга и Королевской школой карильона в бельгийском Мехелене.

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