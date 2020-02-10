Мишустин поручил кабмину провести ревизию расходов бюджета-2020

10.02.20 09:33

© РИА Новости. Александр Астафьев

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил правительству в ближайшее время провести ревизию расходов бюджета, запланированных на 2020 год с тем, чтобы увеличить финансирование мер, обозначенных в Послании президента Федеральному Собранию.

"Необходимо провести ревизию планов по расходам на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства назвал недопустимой ситуацию, когда бюджетные средства остаются неиспользованными в конце года, и поручил вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко навести порядок в этом вопросе.

"Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованными бюджетные средства, недопустима, я вижу этому две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимался. Надо усилить уровень контроля за исполнительской дисциплиной и навести порядок в системе стратегического планирования", - сказал Мишустин.

Он обратился к Григоренко: "Поручаю вам вместе с Минфином и казначейством проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов от 2019 года".

Мишустин подчеркнул, что за этим должны "последовать соответствующие жесткие выводы, в том числе применение дисциплинарной ответственности".

При этом Мишустин призвал министров ориентироваться на тщательно выверенный бюджет на трехлетку и не раздавать необоснованные обещания в отношении использования Резервного фонда

"Хочу напомнить, что федеральный бюджет на ближайшие три года тщательно выверен и сбалансирован. В нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию нацпроектов. У правительства есть Резервный фонд, и эти средства, конечно, предназначены на финансирование непредвиденных расходов", - заявил Мишустин.

"Я бы попросил вас довести до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний, направить средства Резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий", - подчеркнул глава правительства.