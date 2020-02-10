Мишустин: более 71 млрд руб. направят на выплату ветеранам в апреле-мае

10.02.20 09:41

© РИА Новости. Илья Питалев

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Выплата ветеранам войны и приравненным к ним лицам, приуроченная к 75-летию Победы, будет произведена в апреле-мае текущего года, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Президент в пятницу подписал указ о единовременной выплате тем, кто внес свой вклад в достижение победы на полях сражений и в тылу. В общей сложности, с учетом доставки выплаты мы направим на эти цели из федерального бюджета более 71 млрд рублей. Ветераны получат эти средства в апреле-мае", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что задача правительства - "оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы выплата поступила вовремя". Со своей стороны, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выплату получит "1 млн 150 тыс. наших граждан".

Она уточнила, что выплату 75 тыс. рублей получат участники войны и инвалиды войны, ветераны войны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. "Это 537,1 тыс. человек", - сказала вице-премьер.

Кроме того, по ее словам, выплаты в размере 50 тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. "В такой категории у нас 601,4 тыс. человек", - сказала Голикова.

Она особо отметила, что "единовременная выплата будет осуществлена гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы". "Выплата будет производиться Пенсионным фондом и органами, которые осуществляют выплату военных пенсий", - уточнила Голикова.

Она подчеркнула, что "гражданам не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений - все это будет осуществлено автоматически в апреле-мае 2020 года".

"Мной дано поручение, чтобы к 18 февраля Минтруд подготовит все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить", - заключила Голикова.