Китайцев, приезжающих в Челябинскую область, будут размещать на карантин в противотуберкулезном центре

10.02.20 10:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантинный центр для наблюдения за прибывающими с родины гражданами Китая организовали на базе челябинского областного противотуберкулезного центра, сообщила замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова на совещании в понедельник.

"Диспансер поможет нам полностью обеспечить меры изоляции, то, что волнует людей", - сказала Сахарова.

По ее информации, сейчас в нем семь граждан КНР.

Второй базой выбрано инфекционное отделение в больнице Миасса, где находятся 22 человека. "Все здоровы, находятся под наблюдением врачей", - уточнила замминистра.

Как заявил губернатор области Алексей Текслер, принято решение о том, что "размещение на карантин нужно осуществлять в медучреждениях, где есть все условия для изоляции и наблюдения".

По его словам, сегодня в регионе нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

В свою очередь, главный санитарный врач региона Анатолий Семёнов уточнил, что областной противотуберкулёзный диспансер в Челябинске был открыт недавно . В нем ещё нет пациентов кроме помещённых на карантин граждан КНР.

"Риск для китайцев заразиться туберкулезом отсутствует", - сказал Семёнов.

По данным медиков, госпитализировано в инфекционные отделения больниц с признаками ОРВИ 30 человек, по 17 из них получены результаты об отсутствии коронавируса. Исследования по остальным ещё продолжаются.