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10.02.20 10:23
Китайцев, приезжающих в Челябинскую область, будут размещать на карантин в противотуберкулезном центре
"Диспансер поможет нам полностью обеспечить меры изоляции, то, что волнует людей", - сказала Сахарова.
По ее информации, сейчас в нем семь граждан КНР.
Второй базой выбрано инфекционное отделение в больнице Миасса, где находятся 22 человека. "Все здоровы, находятся под наблюдением врачей", - уточнила замминистра.
Как заявил губернатор области Алексей Текслер, принято решение о том, что "размещение на карантин нужно осуществлять в медучреждениях, где есть все условия для изоляции и наблюдения".
По его словам, сегодня в регионе нет ни одного случая заболевания коронавирусом.
В свою очередь, главный санитарный врач региона Анатолий Семёнов уточнил, что областной противотуберкулёзный диспансер в Челябинске был открыт недавно . В нем ещё нет пациентов кроме помещённых на карантин граждан КНР.
"Риск для китайцев заразиться туберкулезом отсутствует", - сказал Семёнов.
По данным медиков, госпитализировано в инфекционные отделения больниц с признаками ОРВИ 30 человек, по 17 из них получены результаты об отсутствии коронавируса. Исследования по остальным ещё продолжаются.
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