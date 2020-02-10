Новый генконсул Китая после приезда помещен на карантин в Екатеринбурге

10.02.20 10:05

© РИА Новости. Евгения Новоженина

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Новый генеральный консул Китая Цуй Шаочунь не смог провести встречи в Екатеринбурге после прибытия туда из КНР, он находится в своей резиденции на двухнедельном карантине, сообщил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Приехал вновь назначенный консул из Китая в Екатеринбург. Сейчас он находится у себя дома на карантине в резиденции, мы с ним встретимся только по истечении 14 дней его пребывания в Российской Федерации", - сказал Харлов на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в понедельник.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Урал" информированный источник, консул прибыл в Екатеринбург 6 февраля.

Между тем, генеральное консульство КНР в Екатеринбурге работает в обычном режиме, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель дипмиссии.

"Все в порядке, мы в полном режиме работаем. (...) Мы все постоянно аккредитованы здесь, так что мы в полном режиме здесь работаем", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Всего за передами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.