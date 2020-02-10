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10.02.20 10:08

В Калужской области за неделю удвоилось число школ, закрытых на карантин по ОРВИ

© РИА Новости. Павел Лисицын
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Учебный процесс из-за карантина по гриппу и ОРВИ на минувшей неделе был прерван в классах 31 школы Калужской области, что вдвое больше, чем неделей ранее, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Только в Калуге приостановлены занятия в 71 классе в 19 школах. По одной школе полностью закрыто в Кировском, Козельском и Людиновском районах, там же ушли на карантин 23 класса в школах, что числе 17 в шести людиновских образовательных учреждениях.

Всего в Калужской области за неделю было зарегистрировано 7295 случаев ОРВИ и 44 случая гриппа, тогда как за предыдущий период их было 6338 и 20, соответственно. Темп роста заболеваемости составил 15,4%, она увеличилась во всех возрастных группах, наиболее значительно у взрослых (+22,3%). Тем не менее, превышений пороговых уровней не зафиксировано.

Единичные случаи гриппа зарегистрированы в Мосальском районе (трое заболевших) и в городе Обнинск (один), остальные приходятся на Калугу.

В областном центре эпидемический процесс активизировался. Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 20,3%. За неделю зарегистрировано 4536 случаев ОРВИ и 40 случаев гриппа. Общее число больных выросло на 18,5%.

Превышение порогового уровня заболеваемости отмечено во всех возрастных группах у детей (21 - 45%), у взрослого населения заболеваемость на 23,8% ниже эпидпорога. Гриппом болеют в основном дети (29 случаев).

Частота госпитализации больных с симптомами гриппа и ОРВИ в медицинские организации региона относительно предыдущей недели возросла на 8,2%. В больницы попали 132 человека против 122 неделей ранее.

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