В Москве задержаны подозреваемые в хищении недвижимости на 360 млн рублей

10.02.20 10:37

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью в Москве более чем на 360 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в крупном мошенничестве", - сказала Волк.

По имеющейся у правоохранителей информации генеральный директор одной из коммерческих организаций совместно с соучастниками совершили аферу по отчуждению недвижимого имущества фирмы.

"Сообщив акционерам ложные сведения о цене продаваемых помещений, они заключили договор купли-продажи с другой подконтрольной организацией. В результате сделки на расчетный счет компании-продавца были перечислены денежные средства, не соответствующие рыночной стоимости объекта и его цене по договору", - отметила представитель ведомства.

Таким образом, нежилые помещения площадью более 750 квадратных метров перешли во владение фирме, деятельность которой также контролировали участники преступной группы.

По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности превысил 360 миллионов рублей, уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержано двое подозреваемых. При 12 обысках, проведенных на территории Москвы, изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу", - сказала официальный представитель МВД.

В отношении одного из участников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

"Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.