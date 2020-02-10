Вопреки коронавирусу: эпидемия не повлияла на торговые связи РФ и КНР
  
Представили региону: врио губернатора Пермского края назначили Дмитрия Махонина
   
От мышей к людям: ученые начали испытания нового препарата против клещевого энцефалита
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
10.02.20 11:27

СКР проводит проверку по факту гибели граждан РФ на Пхукете

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи из РФ проверяют обстоятельства гибели россиян в столкновении двух катеров в Таиланде, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет. По предварительным данным, сегодня, у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных катеров, на борту одного из которых находились российские туристы", - сказала Марковская в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, в результате инцидента "имеются пострадавшие и погибшие, в том числе малолетние дети".

"В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится в тесном контакте с министерством иностранных дел РФ", - сказала Марковская, добавив, что "количество погибших и пострадавших уточняется".

В Ростуризме в свою очередь сообщили, что пострадавшие в столкновении катеров туристы купили путевки в Таиланд у туроператора Pegas Touristik, они застрахованы в ERV.

"10 февраля в Королевстве Таиланд в порту острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных катеров в результате которого погибло двое детей из России. Ростуризм выражает глубокие соболезнования семье погибших. Всего на одном из катеров находилось 39 российских туристов, на втором катере туристов не было", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Ростуризме отметили, что местные власти выясняют обстоятельства случившегося. В настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей.

"Медицинские расходы на территории Королевства Таиланд осуществляются за счет страховой компании - АО "ЕРВ Туристическое Страхование". Принимающий офис туроператора поездки - "Пегас Туристик" держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами", - сообщили в ведомстве.

Ростуризм следит за ситуацией и находится на постоянной связи с туроператором.

В страховой компании ERV сообщили, что пострадавшие в Таиланде россияне были застрахованы на $40 тысяч. Лечение получивших травмы туристов будет оплачено за счет страховки. сообщила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

"Это наши клиенты, случай страховой. Все туристы застрахованы на 40 тысяч долларов. Тайская сторона занимается вопросом", - сказала она "Интерфаксу".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что на борту катера находились 34 российских туриста и гид-таец.

Ранее в понедельник посольство РФ в Таиланде сообщило, что двое российских детей погибли, более 20 россиян пострадали при столкновении двух туристических катеров у побережья Пхукета.

"10 февраля около 8 утра у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находилось по предварительным данным 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести", - говорилось в сообщении посольства.

В дипмиссии добавили, что посольство проверяет поступившую информацию о погибших гражданах России, в том числе детях. "Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей", - отмечается в сообщении.

Ранее в тайских СМИ появилась информация о том, что в понедельник утром в море у острова Пхукет столкнулись два катера. На одном находился тайский экипаж, на втором - 39 российских туристов.

Согласно данным туристической полиции Пхукета, на которую ссылаются СМИ, в результате столкновения погибли дети из России - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.02.20 12:45
Сотрудники ДПС задержали на Рублевке водителя, нарушившего ПДД более 2 тысяч раз
.
  10.02.20 10:57
Суд оправдал бизнесмена Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника фабрики "Меньшевик"
.
  10.02.20 10:54
Мигранты перечислили в бюджет Москвы в 2019 году более 18 млрд рублей
.
  10.02.20 10:37
В Москве задержаны подозреваемые в хищении недвижимости на 360 млн рублей
.
  10.02.20 10:11
Более 25 км газопроводов реконструируют и построят в Москве
.
  07.02.20 17:08
Генерал Арсланов, обвиняемый в хищении 6,7 млрд рублей, не признает вину
.
  07.02.20 15:49
Сноуден хочет продлить вид на жительство в РФ
.
  07.02.20 15:01
Более 200 граффити нанесут на фасады столичных зданий
.
  07.02.20 14:53
Следствие просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова, обвиняемого в крупном хищении
.
  07.02.20 13:01
Москву предложили сделать полигоном для внедрения искусственного интеллекта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket