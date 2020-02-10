СКР проводит проверку по факту гибели граждан РФ на Пхукете

10.02.20 11:27

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи из РФ проверяют обстоятельства гибели россиян в столкновении двух катеров в Таиланде, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет. По предварительным данным, сегодня, у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных катеров, на борту одного из которых находились российские туристы", - сказала Марковская в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, в результате инцидента "имеются пострадавшие и погибшие, в том числе малолетние дети".

"В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится в тесном контакте с министерством иностранных дел РФ", - сказала Марковская, добавив, что "количество погибших и пострадавших уточняется".

В Ростуризме в свою очередь сообщили, что пострадавшие в столкновении катеров туристы купили путевки в Таиланд у туроператора Pegas Touristik, они застрахованы в ERV.

"10 февраля в Королевстве Таиланд в порту острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных катеров в результате которого погибло двое детей из России. Ростуризм выражает глубокие соболезнования семье погибших. Всего на одном из катеров находилось 39 российских туристов, на втором катере туристов не было", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Ростуризме отметили, что местные власти выясняют обстоятельства случившегося. В настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей.

"Медицинские расходы на территории Королевства Таиланд осуществляются за счет страховой компании - АО "ЕРВ Туристическое Страхование". Принимающий офис туроператора поездки - "Пегас Туристик" держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами", - сообщили в ведомстве.

Ростуризм следит за ситуацией и находится на постоянной связи с туроператором.

В страховой компании ERV сообщили, что пострадавшие в Таиланде россияне были застрахованы на $40 тысяч. Лечение получивших травмы туристов будет оплачено за счет страховки. сообщила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

"Это наши клиенты, случай страховой. Все туристы застрахованы на 40 тысяч долларов. Тайская сторона занимается вопросом", - сказала она "Интерфаксу".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что на борту катера находились 34 российских туриста и гид-таец.

Ранее в понедельник посольство РФ в Таиланде сообщило, что двое российских детей погибли, более 20 россиян пострадали при столкновении двух туристических катеров у побережья Пхукета.

"10 февраля около 8 утра у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находилось по предварительным данным 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести", - говорилось в сообщении посольства.

В дипмиссии добавили, что посольство проверяет поступившую информацию о погибших гражданах России, в том числе детях. "Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей", - отмечается в сообщении.

Ранее в тайских СМИ появилась информация о том, что в понедельник утром в море у острова Пхукет столкнулись два катера. На одном находился тайский экипаж, на втором - 39 российских туристов.

Согласно данным туристической полиции Пхукета, на которую ссылаются СМИ, в результате столкновения погибли дети из России - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.