Владивосток в День Победы присоединится к всероссийскому танцевальному флешмобу

10.02.20 10:47

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Во Владивостоке 9 мая пройдет всероссийский танцевальный "хастл-флешмоб", приуроченный ко Дню Победы.

"9 мая участники флешмоба более чем 40 городов России и Беларуси станцуют единый общий танец под песню военных лет. К ним присоединятся и танцоры из Владивостока, тренировки начнутся уже 16 марта. Хастл - это одно из направлений социальных танцев, построенный на импровизации и ведении", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель и тренер школы D‘Fox Наталья Гусева.

По ее словам, флешмоб приурочен ко Дню Победы. Его главная цель - "отдать дань памяти ветеранам, не забывать эти великие события. И сделать так, чтобы молодое поколение сохранило в себе знания о страшных событиях прошлого".

Для участия во флешмобе необходимо посетить несколько бесплатных мастер-классов.

"В этом году танец поставят на песню "Казаки в Берлине". Мы ждем хореографию из Крыма. Участвовать в этом флешмобе могут все, вне зависимости от возраста, не только танцующие люди. Хореография не сложная, ее легко выучить" - отметила Гусева.

Все участники акции оденутся в костюмы в стиле 40-х годов.

Флешмоб был запущен в 2015 году и с тех проводится ежегодно. За период своего существования проект собрал сотни участников из более чем 40 городов России и Беларуси при поддержке десятка танцевальных школ. Владивосток впервые присоединился к акции в 2019 году. Его участниками стали около 30 учеников хореографических школ и кадетов.

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