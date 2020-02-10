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10.02.20 10:54

Мигранты перечислили в бюджет Москвы в 2019 году более 18 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили за 2019 год в бюджет Москвы 18,3 млрд рублей, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

"Это на 5,2% больше, чем за 2018 год", - сказал Тихонов журналистам в понедельник.

По его информации, в 2019 году столичный многофункциональный миграционный центр в Сахарово выдал 463,7 тыс. трудовых патентов, что превышает на 2,7% показатель 2018 года.

"Половина патентов была выдана гражданам Узбекистана, 38% - Таджикистана, 6% - гражданам Украины", - уточнил глава департамента.

Тихонов заявил, что за пять лет иностранные граждане получили более 2 млн патентов на работу в Москве, обеспечив поступление в бюджет около 77 млрд рублей.

"Трудовые мигранты занимают особую нишу на московском рынке труда и не конкурируют за рабочие места с жителями Москвы, так как работают преимущественно в профессиях, невостребованных москвичами для трудоустройства: разнорабочими, дворниками, уборщиками, грузчиками", - подчеркнул он.

Руководитель департамента добавил, что 100% получивших патент мигрантов прошли в ММЦ медицинское обследование и сдали экзамен на знание русского языка.

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