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10.02.20 10:54
Мигранты перечислили в бюджет Москвы в 2019 году более 18 млрд рублей
"Это на 5,2% больше, чем за 2018 год", - сказал Тихонов журналистам в понедельник.
По его информации, в 2019 году столичный многофункциональный миграционный центр в Сахарово выдал 463,7 тыс. трудовых патентов, что превышает на 2,7% показатель 2018 года.
"Половина патентов была выдана гражданам Узбекистана, 38% - Таджикистана, 6% - гражданам Украины", - уточнил глава департамента.
Тихонов заявил, что за пять лет иностранные граждане получили более 2 млн патентов на работу в Москве, обеспечив поступление в бюджет около 77 млрд рублей.
"Трудовые мигранты занимают особую нишу на московском рынке труда и не конкурируют за рабочие места с жителями Москвы, так как работают преимущественно в профессиях, невостребованных москвичами для трудоустройства: разнорабочими, дворниками, уборщиками, грузчиками", - подчеркнул он.
Руководитель департамента добавил, что 100% получивших патент мигрантов прошли в ММЦ медицинское обследование и сдали экзамен на знание русского языка.
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