Суд оправдал бизнесмена Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника фабрики "Меньшевик"

10.02.20 10:57

© РИА Новости. Антон Денисов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд оправдал на основании вердикта присяжных бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд приговорил: оправдать Аверьянова за отсутствием состава преступления и непричастностью", - огласил решение судья в понедельник.

Суд также признал за Аверьяновым право на реабилитацию.

Как сообщалось, 28 января в Мосгорсуде присяжные установили, что 27 декабря 2017 года около 9 часов в Москве находившийся на работе сторож Алексей Осипов "был лишен жизни после выстрела в него из карабина "Сайга" с причинением огнестрельного ранения груди и живота".

Вместе с тем, присяжные посчитали недоказанным, что указанные действия совершил Аверьянов для воспрепятствования работы судебных приставов.

За недоказанность версии обвинения по этому эпизоду проголосовали четыре из восьми присяжных, однако такой "ровный счет", согласно закону, трактуется в пользу подсудимого.

По второму эпизоду дела - о причинении вреда здоровья рабочему Анатолию Замосковному из личной неприязни 1 июня 2016 года - пятью голосами Аверьянов был также признан невиновным. При этом присяжные установили, что бизнесмен действительно применил силу к потерпевшему.

После оглашения вердикта Аверьянов был освобожден из-под стражи как полностью оправданный.

В свою очередь его адвокат коллегии "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры" Андрей Бастраков сообщил "Интерфаксу", что, по его мнению, сторона обвинения будет обжаловать приговор и всячески постарается отправить дело на новое рассмотрение. Однако, если приговор все-таки вступит в силу, то Аверьянов уже не сможет быть повторно привлечён по данному преступлению, а само расследование дела будет прекращено.

Следствием Аверьянову было предъявлено обвинение в "убийстве, совершенном в связи с осуществлением лицом служебной деятельности" (п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека" (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

По версии обвинения, 27 декабря 2017 года Аверьянов - руководитель ООО "КФ Меньшевик", будучи осведомленным о регистрации перехода права собственности на нежилое здание, ранее принадлежавшее фабрике, а также наличии в территориальном отделе судебных приставов исполнительного производства о взыскании с компании денежных средств в учет долга, выстрелом из карабина убил охранника, обеспечивавшего безопасность представителей взыскателя, чтобы не впускать приставов на предприятие.

Как заявили тогда в пресс-службе столичного управления ФССП, инцидент был связан с попыткой судебных приставов взыскать с Аверьянова 3,3 млн рублей в пользу ООО "Денэм Холл".

Кроме того, Аверьянову было вменено избиение рабочего фабрики Анатолия Замосковного после словесного конфликта 1 июня 2016 года.

Свою вину Аверьянов не признал. Бизнесмен заявлял, что у него не было намерений "убивать человека", а "выстрел произошел случайно во время борьбы за оружие". Согласно позиции предпринимателя, он сопротивлялся рейдерам.