Главный нарколог Минздрава РФ заявил, что алкоголь от коронавируса не поможет

10.02.20 11:03

© РИА Новости. Алексей Куденко

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Главный нарколог Минздрав РФ Евгений Брюн предупредил, что употребление алкоголя в качестве меры профилактики заражения любой простудой, коронавирусом вызовет лишь дополнительную нагрузку на сердце и может плохо кончиться.

"Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому - не идите в баню с простудой. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса - это нагрузка на сердце, сердце останавливается", - сказал Брюн в эфире программы "Поздняков" в понедельник.

По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.