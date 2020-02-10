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10.02.20 11:14
Таганрог привлечет в Сбербанке 350 млн руб. для пополнения бюджета
Цена предложения составила 75,572 млн рублей при начальной цене контракта в размере 90,229 млн рублей (ставка 8,6% годовых). Участие в торгах также принимали Альфа-Банк (цена предложения - 76,023 млн рублей) и Совкомбанк (88,656 млн рублей).
Как сообщалось ранее, кредитная линия привлекается на 3 года для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств города.
Финансовое управление Таганрога также планирует 11 февраля провести аукцион на право предоставления городу кредитной линии с лимитом 200 млн рублей. Цена контракта не должна превышать 51,56 млн рублей (ставка - 8,6% годовых). Кредитная линия привлекается на 3 года на те же цели.
Как сообщается на сайте администрации Таганрога, доходы городского бюджета на 2020 год составляют 7,141 млрд рублей, расходы - 7,377 млрд рублей, дефицит - 236,5 млн рублей, или 3,2% от расходов.
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