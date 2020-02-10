Минобрнауки отменило приказ, ограничивающий контакты ученых РФ с иностранцами

10.02.20 11:18

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Вызвавший критику Российской академии наук приказ Минобрнауки, вводящий ряд существенных ограничений на контакты российских ученых с зарубежными коллегами, больше не действует, сообщил новый глава ведомства Валерий Фальков.

"Этот приказ отменен", - сказал Фальков на пресс-конференции в понедельник.

В августе 2019 года газета "Троицкий вариант" опубликовала на своем сайте сканированную копию некоторых страниц приказа Минобрнауки, касающегося ограничения контактов с иностранными учеными. Приказ был направлен в подведомственные Минобрнауки структуры и датирован февралем этого года, причем носил гриф "для служебного пользования".

Документ вызвал широкий общественный резонанс и неоднократно подвергался критике ученых.

Разобраться в ситуации пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позже в пресс-службе Минобрнауки разъяснили, что приказ носит рекомендательный характер.

15 ноября общее собрание Российской академии наук, куда входят свыше 2 тыс. академиков и членов-корреспондентов, единогласно призвало Минобрнауки отменить приказ, однако об отмене документа ранее не сообщалось.

В январе правительство ушло в отставку, после чего глава Минобрнауки сменился - вместо Михаила Котюкова руководителем ведомства был назначен Валерий Фальков.