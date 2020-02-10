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10.02.20 11:21
Мусорный полигон "Егорьевский" будет отсыпан грунтом к весне 2020 года
"Планируется завести порядка 40 тыс кубометров земли. До апреля 2020 года территория полигона должна быть отсыпана грунтом, чтобы предотвратить распространение неприятных запахов и исключить возгорание", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации "Интерфаксу" уточнили , что машины уже начали погружать грунт и везут его на полигон.
Данные мероприятия необходимы, чтобы войти в программу рекультивации.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, проект рекультивации будет проработан в 2020 году, работы планируется начать в 2021 году.
Мероприятия пройдут в несколько этапов: стагнация, техническая и биологическая рекультивация. В последующем на данной территории планируется обустроить лесопарковую зону.
Полигон "Егорьевский" был закрыт в декабре 2019 года, на три года раньше намеченного срока.
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