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10.02.20 11:37
Бензин в Тюменской области в 2019г подорожал на 2,7%, дизтопливо - на 2%
Средняя цена бензина Аи-92 по области в конце декабря выросла по отношению к началу года на 2,4% - до 41,6 рубля, Аи-95 - на 2,7%, до 45,28 рубля, Аи-98 - на 3%, до 51,33 рубля.
Дизтопливо за 2019 год выросло в цене на 2% - до 49,25 рубля за литр.
При этом в сравнении с ноябрем цены на бензин и дизтопливо в декабре снизились на 0,1%.
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