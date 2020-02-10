Бензин в Тюменской области в 2019г подорожал на 2,7%, дизтопливо - на 2%

10.02.20 11:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены на автомобильный бензин в Тюменской области (без учета автономных округов) за 2019 год выросли на 2,7%, сообщает Тюменьстат.

Средняя цена бензина Аи-92 по области в конце декабря выросла по отношению к началу года на 2,4% - до 41,6 рубля, Аи-95 - на 2,7%, до 45,28 рубля, Аи-98 - на 3%, до 51,33 рубля.

Дизтопливо за 2019 год выросло в цене на 2% - до 49,25 рубля за литр.

При этом в сравнении с ноябрем цены на бензин и дизтопливо в декабре снизились на 0,1%.