S7 4 марта открывает рейсы из Петербурга в Кировск и Апатиты

10.02.20 11:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания S7 Airlines с 4 марта 2020 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из "Пулково" (Санкт-Петербург) в аэропорт "Хибины" (Мурманская область), который обслуживает города Кировск и Апатиты, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут осуществляться до 4 раз в неделю. Вылет из "Пулково" в 17:30, прилет в "Хибины" в 19:20. Обратный рейс вылетает в 20:05 и прилетает в Петербург в 21:55. Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer-170 в одноклассной компоновке (78 мест).

В настоящее время от Петербурга до Апатитов можно добраться поездом (один прямой, два транзитных). До Кировска от Апатитов ходит автобус.

S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ, основана супругами Филевыми.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами оператора "Пулкова" - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) - являются ВТБ (MOEX: VTBR), германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от города Апатиты. Был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Преимущественно аэропорт обслуживает жителей населенных пунктов южной части Кольского полуострова - Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.