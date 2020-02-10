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10.02.20 12:11

Суд в Пензе отправил 7 участников "Сети" в колонию на сроки от 6 до 18 лет

© РИА Новости. Максим Блинов
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической.

"Назначать Дмитрию Пчелинцеву - 18 лет, Илье Шакурскому - 16 лет , Андрею Чернову - 14 лет, Максиму Иванкину - 13 лет, Михаилу Кулькову -10 лет, Василию Куксову - 9 лет, Арману Сангынбаеву - 6 лет ", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" Станислав Фоменко - адвокат осужденного Чернова.

По его словам, Шакурскому и Пчелинцеву суд также ограничил свободу на 1,5 года.

Он отметил, что пятерым фигурантам предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима, Куксову и Сангынбаеву - в колонии общего режима.

Всем подсудимым зачли срок пребывания в СИЗО, добавил адвокат.

"Решение суда собираемся обжаловать", - подчеркнул Фоменко.

Фигурантам в зависимости от роли и степени участия инкриминировался ряд статей УК РФ, среди которых участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов, а также взрывчатых веществ.

Как сообщалось, "дело Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. По нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии спецслужб, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране".

Ранее одному из фигурантов был вынесен приговор в Санкт-Петербурге - 3,5 года колонии.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.

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