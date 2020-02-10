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10.02.20 11:56
Школы в Воронеже закроют на карантин по ОРВИ
В образовательных учреждениях будут скорректированы учебные программы за счет резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала, обеспечено освоение образовательных программ с использованием дополнительных образовательных модулей и путем проведения с учащимися индивидуальных занятий и консультаций, говорится в прессс-релизе.
Учебно-воспитательный процесс также будет приостановлен в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Детские сады работают в штатном режиме, при этом в них усилены противоэпидемиологические меры.
По состоянию на 10 февраля в 37 воронежских школах учебный процесс временно приостановлен в 314 классах, что составляет 8,1% от их общего количества.
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