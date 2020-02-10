Школы в Воронеже закроют на карантин по ОРВИ

10.02.20 11:56

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Все школы Воронежа с 11 по 25 февраля по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора будут закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба мэрии.

В образовательных учреждениях будут скорректированы учебные программы за счет резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала, обеспечено освоение образовательных программ с использованием дополнительных образовательных модулей и путем проведения с учащимися индивидуальных занятий и консультаций, говорится в прессс-релизе.

Учебно-воспитательный процесс также будет приостановлен в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Детские сады работают в штатном режиме, при этом в них усилены противоэпидемиологические меры.

По состоянию на 10 февраля в 37 воронежских школах учебный процесс временно приостановлен в 314 классах, что составляет 8,1% от их общего количества.