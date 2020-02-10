Главный нарколог Минздрава РФ поддерживает принудительную госпитализацию наркоманов

10.02.20 12:05

© РИА Новости. Руслан Кривобок

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает необходимым ввести недобровольную госпитализацию для употребляющих психоактивные вещества.

"В наркологии нет недобровольной госпитализации. Больной в плохом психическом состоянии, не отдающий отчета в своих действиях, а я должен у него спросить добровольное информированное согласие на госпитализацию", - сказал Брюн в эфире программы "Поздняков" (телеканал НТВ) в понедельник.

По его словам, в ряде ситуаций врач понимает, что если не заберет больного, то "он умрет или совершит преступное деяние, это непрогнозируемо".

Вместе с тем Брюн отметил, что пока не может доказать депутатам Госдумы, что "механизм недобровольной госпитализации (в таких случаях) крайне необходим, когда человек небезопасен для себя и окружающих, и у психиатров такое есть, у нас нет".

Он добавил, что около 15-20% больных наркоманией нуждаются в длительных программах реабилитации и с удовольствием идут в реабилитационные центры, поскольку в настоящее время "насилием мало чего добьешься, а когда говоришь по-человечески, милосердно, люди начинают выздоравливать".

Брюн сообщил, что в России, если судить по количеству обращений (500-600 тысяч больных в результате употребления наркотиков), потребителей наркотиков должно быть от 3 до 5 млн, "это не так много, если сравнивать с миром".

Он также не поддержал идею легализации марихуаны - "у 25-30% она действует не как увеселительное вещество, а как вещество, которое приводит к шизоидизации, шизоидным психозам, и мы их видим".

Брюн отметил, что законодатели всегда "будут опаздывать" запрещать наркотики, потому что каждый год придумываются новые наркотики, в год "вырабатываются примерно 50 новых формул, которые надо идентифицировать и внести в законодательство на запрет".