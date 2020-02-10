Специальные тарифы установлены для тургрупп, прибывающих поездом в Рязанскую область

10.02.20 12:07

© РИА Новости. Илья Питалев

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Между правительством Рязанской области и "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) достигнута договоренность об установке специальных фиксированных тарифов для региональных туроператоров на проезд организованных групп пассажиров численностью от 10 человек в вагонах двухэтажного фирменного поезда Москва - Воронеж, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новые специальные тарифы действуют в период с 1 февраля 2020 года по 31 мая 2020 года с понедельника по четверг по следующим маршрутам: Воронеж - Рязань, Рязань - Воронеж, Рязань - Москва, Москва - Рязань.

"Данное предложение является пилотным, и будет действовать в тестовом режиме", - отмечает пресс-служба.

Соглашение должно стимулировать интерес к межрегиональным маршрутам и формировать дополнительные туристские потоки в Рязань и Воронеж.