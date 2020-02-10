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10.02.20 12:14
Правительство РФ в четверг рассмотрит меры по усилению соцподдержки граждан
"На следующем заседании мы планируем рассмотреть поправки в федеральный бюджет, согласно которым будут выделены дополнительные средства на социальную поддержку граждан. Первоочередные меры - это финансирование социальных пособий и выплат материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, о которых говорилось в Послании, а также обеспечение граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием", - сказал Мишустин на встрече с представителями руководства "Единой России".
Во встрече приняли участие представители социального блока правительства, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава фракции "единороссов" в Госдуме Сергей Неверов.
Мишустин отметил, что "нам также необходимо сосредоточиться на подготовке поправок в законопроекты, которые находятся на стадии второго чтения".
"Это сэкономит нам время на реализацию Послания президента (...) Речь, в частности, идет о целом блоке законов, которые касаются маткапитала, они позволят людям получат маткапитал проще и быстрее, большинство бумажных процедур будет переведено в электронный вид, а сроки согласований и проверок существенно сократятся", - пояснил глава правительства.
Он добавил, что "новый порядок оформления и получения маткапитала необходимо вводить как можно быстрее, чтобы его могли получить семьи, в которых детишки родились уже в этом году".
Мишустин сообщил, что правительство уже подготовило необходимые изменения в законодательство, и попросил "единороссов" включиться в работу над этими поправками.
Он также напомнил, что готовится ряд поправок в законодательство, связанных с другими поручениями президента, в частности о стимулировании инвестиций, внедрении новых цифровых технологий, о защите персональных данных граждан.
"Просил бы вас оказать содействие правительству, чтобы необходимые поправки были приняты Госдумой как можно быстрее. Уверен, что наша совместная работа даст ощутимые для людей результаты в ближайшем будущем", - обратился Мишустин к представителям "Единой России".
Со своей стороны, Неверов заявил, что поправки, касающиеся маткапитала, "готовы к внесению". "Мы сегодня это сделаем, и как только в соответствие с регламентом их рассмотрит (профильный - ИФ) комитет, данные поправки будут вынесены на обсуждение Госдумы. Не сомневаюсь, что они будут поддержаны не только фракцией "Единой России", но и всеми другими", - сказал Неверов.
В свою очередь Турчак заявил об активном взаимодействии с социальным блоком правительства в части подготовки поправок (по маткапиталу - ИФ) ко второму чтению. "Сделаем все, чтобы он как можно быстрее был принят Госдумой, выплаты производились своевременно, и при этом была исключена бюрократия", - сказал он.
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