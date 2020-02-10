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10.02.20 12:19

Брюн: около трети населения России являются "тихими алкоголиками"

© РИА Новости. Александр Кряжев
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Главный нарколог Минздрав РФ Евгений Брюн оценил количество людей, злоупотребляющих алкоголем в России, в 30%.

"Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка, 50 мл крепкого алкоголя, в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%", - сказал Брюн в эфире программы "Поздняков" в понедельник.

По его словам, этот контингент составляет "основную мишень работы, чтобы замотивировать их на отказ от алкоголя, табака, других веществ". Он отметил, что эти люди вообще не попадают в статистику злоупотребления алкоголем - они никуда "не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть".

При этом часто причиной смерти становится не цирроз, а остановка сердца, то есть это не попадет в статистику как причина смерти, связанная с употреблением алкоголя.

Брюн выступил за введение в обычных больницах "программ тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от злоупотребления".

По его словам, около 2% населения в любой стране, независимо от политической и экономической ситуации, являются больными алкоголизмом, - то есть попадающими в наркологические клиники для лечения.

Еще примерно 10-15% злоупотребляющих алкоголем получают заболевание не виде психологических, а в виде соматических или неврологических расстройств, то есть при этом они обращаются в многопрофильные медцентры. Еще 6% - это лица, употребляющие психофармакологические препараты без назначения врача.

Брюн отметил, что за последние 10 лет количество ежегодно выпиваемого алкоголя (спирта) снизилось с 18 литров до 9,3 на душу населения. Однако если учесть алкоголь, производимый дома, "можем предположить, что это число достигает 12 литров, что тоже неплохо, это среднемировое количество алкоголя в странах, где свободно продается алкоголь".

По его словам, на одну злоупотребляющую алкоголем женщину приходится четыре мужчины, этот показатель не меняется уже давно, "женщины более спокойные, а у мужчин более рискованное поведение, они ищут, есть потребность менять свое психическое состояние".

Брюн сообщил, что в России стали чаще пить виски, и, хотя в основном в клиники по-прежнему обращаются употребляющие самогон, "выдержанный виски вреднее, там больше сивушных масел".

"Когда слышим, что есть алкоголь, не вызывающий похмелье, это заблуждение", - отметил нарколог.

Говоря о лечении алкоголизма в клиниках, он подчеркнул, что "не было, нет и не будет средства, которое бы радикально помогло в лечении алкоголизма, это многоэтапный процесс - приведение в норму физического, потом психического, потом психологического состояния пациента, иногда эта реабилитация затягивается на всю жизнь".

Он призвал с осторожностью обращаться в частные клиники: "как правило, они не имеют нарколога, лечат, как бог на душу положат, без лицензии, и нет ведомства, которое бы следило за этим, когда кто-то неизвестный там умирает, о них не говорят, а случается это не ежедневно, но часто".

Брюн также выступил за продажу алкоголя только в специализированных маркетах, которые должны располагаться "не в жилом районе, а на пустыре, чтобы нужно было потратить время, чтобы доехать, и пьяному там не должны продавать алкоголь".

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