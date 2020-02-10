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10.02.20 12:34
Челябинские власти готовы помочь семье, в которой при ЧП в Таиланде погибли дети
"Мы связываемся с посольством, чтобы получить полную информацию", - сказал Гехт.
В свою очередь пресс-служба министерства социальных отношений региона отмечает, что пока ведомство располагает только информацией, полученной из федеральных СМИ.
"По сообщениям СМИ, погибшие дети - брат и сестра из Челябинской области. К нам пока данных по детям не поступало. Как только станут известны фамилии, адрес их местожительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
К ситуации также подключилась уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
Исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева в свою очередь сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что бабушка и дедушка погибших в Таиланде детей при столкновении катеров получили травмы и были госпитализированы.
"Двое россиян были госпитализированы, это бабушка и дедушка погибших детей. Все эти случаи признаны страховыми", - сказала она.
Алчеева подчеркнула, что не может подтвердить информацию по остальным россиянам, находившимся на катере. "Мы не получали пока информации по другим пассажирам катера, они не обращались в страховую компанию", - сообщила она.
Как сообщалось, что в результате происшествия госпитализированы более 20 российских туристов. По информации ERV, россияне застрахованы на $40 тысяч каждый. Страховка покрывает медицинскую помощь и репатриацию в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что лодка с туристами стояла у причала, когда в нее врезался тайский катер. На его борту туристов не было. В результате аварии погибли двое российских граждан - детей (6 и 12 лет). Еще двое туристов госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили легкие травмы и ушибы.
Страховая компания ERV оплатит лечение российских туристов, пострадавших при столкновении катеров в Таиланде, все они застрахованы на $40 тысяч.
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