В Петербурге и Ленобласти на неделе будет значительно теплее нормы

10.02.20 12:38

© РИА Новости. В. Богданов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на наступившей неделе ожидается мокрый снег и температура значительно выше норм, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона.

По области температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов. На дорогах региона местами образуется гололед. Ночью во вторник сохранится сильный юго-западный ветер, порывы которого местами будут достигать 15-18 м/с.

В Петербурге температура воздуха в ночные часы будет колебаться от плюс 2 до минус 1 градуса, днем - от нуля до плюс 3 градусов.

Синоптики отмечают, что средняя суточная температура в городе и области по-прежнему ожидается значительно выше обычной для этих дней. В регионах временами пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега.