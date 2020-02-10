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10.02.20 12:42
РНКБ планирует 18 февраля собирать заявки на бонды санкционного листинга на 3 млрд рублей
Бонды будут размещаться на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний.
Ориентир ставки 1-го купона - 7,70% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 20 февраля.
При этом для данного выпуска в дальнейшем планируется листинг и на "Московской бирже". Торги на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) начнутся после включения бумаг в 3-й уровень ее листинга. Предполагается, что этот процесс займет от 7 до 14 дней с даты размещения на СПВБ.
Организатором размещения выступает банк "Россия".
Выпуск облигаций РНКБ был зарегистрирован в конце декабря прошлого года. Банк впервые выходит на публичный долговой рынок.
Как сообщалось, в конце октября 2019 года совет директоров банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
Это первое размещение на "санкционной" бирже. В самом банке ранее подтвердили "Интерфаксу" эту информацию, отметив, что "РНКБ рассчитывает на широкий круг инвесторов - в первую очередь банки, пенсионные фонды и управляющие компании".
В середине октября прошлого года замминистра финансов России Алексей Моисеев говорил журналистам, что РНКБ и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) станут акционерами "санкционной" биржи.
Отвечая на вопрос, какие эмитенты помимо РНКБ интересовались возможностью размещать свои бумаги на "санкционной" бирже, замминистра сказал, что "высказали желание большое количество разных (компаний - ИФ). Вам и так очевидно, кто это может быть - все из SDN List".
РНКБ, принадлежащий государству, по итогам третьего квартала 2019 года занял 38-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". РНКБ является системообразующим банком Республики Крым. Министерство финансов США включило банк в Specially Designated Nationals List (SDN List) в марте 2014 года. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.
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