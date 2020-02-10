Более 300 человек в УрФО находятся под наблюдением по коронавирусу

10.02.20 12:52

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

10 февраля. Interfax-Russia.ru - В регионах Уральского федерального округа под наблюдением врачей находятся свыше 300 человек в связи с ситуацией с коронавирусом в мире, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО.

"Всего в субъектах под медицинским наблюдением (в течение 14 дней) находится 313 контактных лиц", - говорится в сообщении.

Через воздушные пункты пропуска через госграницу РФ в УрФО прошли 66,301 тыс. человек, в том числе 58,399 тыс. человек через екатеринбургский аэропорт "Кольцово", из них 10,154 тыс. человек прилетели из Китая.

В пресс-релизе отмечается, что на совещании в понедельник, которое провел уральский полпред Николай Цуканов, он обратил внимание органов внутренних дел на необходимость сосредоточить усилия по контролю за приезжающими в регионы китайцами и их последующим передвижением.

Также на совещании упоминалось об отсутствии или недостаточном количестве "транспортировочных изолирующих боксов" и о дефиците одноразовых масок в некоторых аптеках.

Вместе с тем полпред заявил, что власти Тюменской области хорошо организовали встречу и размещение эвакуированных из Ухани россиян и китайцев.

"Это уникальный опыт для России", - добавил Цуканов.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из китайского Уханя, где бушует эпидемия коронавируса, 144 человека. Зараженных не выявлено. Людей на двухнедельный карантин разместили в санатории "Градостроитель" вблизи поселка Винзили в 30 км от Тюмени.

По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.