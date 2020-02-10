Карантин в ульяновских школах продлен до 17 февраля

10.02.20 12:59

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин по гриппу и ОРВИ, который ранее ввели до 10 февраля во всех школах Ульяновской области, продлен еще на неделю, сообщается на сайте регионального министерства образования и науки в понедельник.

"В школах и учреждениях допобразования Ульяновской области продолжены карантинные мероприятия до 17 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Решение было принять на основании того, что заболеваемость ОРВИ и гриппом детей возрасте от 7 до 14 лет в Ульяновской области превышает эпидпорог.

Школьники продолжат заниматься дистанционно, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, карантин в школах Ульяновской области был введен 3 февраля.