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10.02.20 12:59
Карантин в ульяновских школах продлен до 17 февраля
"В школах и учреждениях допобразования Ульяновской области продолжены карантинные мероприятия до 17 февраля включительно", - говорится в сообщении.
Решение было принять на основании того, что заболеваемость ОРВИ и гриппом детей возрасте от 7 до 14 лет в Ульяновской области превышает эпидпорог.
Школьники продолжат заниматься дистанционно, отмечается в сообщении.
Как сообщалось, карантин в школах Ульяновской области был введен 3 февраля.
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