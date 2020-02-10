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10.02.20 13:19

Генеральное консульство Австрии откроется в Петербурге

© РИА Новости. Евгений Биятов
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерство иностранных дел РФ рассчитывает на открытие генерального консульства Австрии в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил представитель МИД в северной столице Владимир Запевалов.

"В этом году мы надеемся на пополнение нашей дипломатической колонии. Могу официально заявить, что российской стороной дано согласие на открытие в Санкт-Петербурге генерального консульства Австрии", - сказал он на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник.

"Мы получили соответствующие документы, но работа по открытию консульства - это работа не одного дня и даже не одного месяца. Сейчас мяч на стороне австрийцев, они должны будут обратиться в администрацию города и представительство МИД с просьбой о помощи в подборе помещения для консульства. Пока таких обращений не было, но будем надеяться, что это все-таки случится, в этом году это произойдет", - уточнил Запевалов.

По его словам, в 2020 году в Петербурге может возобновить работу почетный консул Португалии и приступить к работе почетный консул Республики Кот-д‘Ивуар. Также российская сторона дала согласие на учреждение должности почетного консула ЮАР - им станет предприниматель Владимир Борисов.

"В свое время у нас здесь было даже генеральное консульство ЮАР. Потом оно в силу экономической ситуации закрылось. ЮАР давно проявляет большой интерес к Санкт-Петербургу, очень активно идет работа", - подчеркнул Запевалов.

Он уточнил, что в настоящее время в Санкт-Петербурге работают 33 генеральных консульства и 34 почетных консула зарубежных стран.

Говоря о планах и задачах представительства МИД в Петербурге на 2020 год, он выделил тему подготовки к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России и за рубежом.

"Перед нами стоят задачи по недопущению пересмотра исторического значения победы советского народа в этой войне", - отметил Запевалов.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. В понедельник в Мраморном дворце состоится ежегодный традиционный прием по случаю праздника. В пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник также принял участие генеральный консул Литвы - дуайен дипломатического корпуса Петербурга Дайнюс Нумгаудис.

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