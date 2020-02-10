Песков: правоохранительные органы должны расследовать нападение на журналистку в Чечне

10.02.20 13:22

© РИА Новости. Вадим Жернов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы должны заняться расследованием обстоятельств нападения на журналистку Елену Милашину в Грозном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, следят ли за этой ситуацией в Кремле, был задан в ходе общения Пескова с журналистами в понедельник.

"Это не совсем вопрос Кремля, это вопрос правоохранительных органов, которые и должны предпринять следственные действия", - сказал Песков.

На прошлой неделе "Новая газета" сообщила о нападении неизвестных на Милашину и адвоката Марину Дубровину в столице Чечни. По данным издания, нападение произошло поздно вечером у входа в гостиницу "Континент" в Грозном, куда они прибыли по делу Ислама Нуханова. Тот, по данным издания, стал фигурантом уголовного дела из-за размещения в интернете материалов о недвижимости руководства Чеченской республики.

Как уточнили позже в "Новой газете", нападение на журналистку и адвоката осуществили полтора десятка молодых парней и девушек, которые "начали толкать их, повалили на пол и стали бить по голове и животу, снимая это на камеру". "В травмпункте у них не обнаружили серьезных повреждений: как отметила Милашина, у нее зафиксировали ссадины на лице и ушиб мягких тканей, а осматривать Марину Дубровину нейрохирург отказался", - сообщили в газете.

По утверждению Милашиной, за нападением стоят чеченские власти.

"Конечно, это организованное нападение, очередное в цепочке нападений на правозащитников, и журналистов, и адвокатов, которые работают в Чечне", - сказала Милашина в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Она добавила, что несмотря ни на что, продолжит работу в Чечне.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти в кратчайшие сроки расследовать нападение на Милашину и Дубровину. Полиция Чечни в пятницу начала проверку информации о нападении.