Песков: президент РФ не может вмешиваться в действия следствия по делу "Сети"

10.02.20 13:27

© РИА Новости. Сергей Гунеев

10 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что глава государства не может вмешиваться в действия следственных органов, кроме как требовать соблюдения законности, в том числе по такому громкому делу, как дело террористической организации "Сеть", запрещенной в России.

Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли президенту вникнуть в ситуацию вокруг этого дела в связи с оглашением приговора участникам организации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону".

"Какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства", - отметил Песков.

Ранее в понедельник Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической.

"Назначать Дмитрию Пчелинцеву - 18 лет, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14 лет, Максиму Иванкину - 13 лет, Михаилу Кулькову -10 лет, Василию Куксову - 9 лет, Арману Сангынбаеву - 6 лет ", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" Станислав Фоменко - адвокат осужденного Чернова.

По его словам, Шакурскому и Пчелинцеву суд также ограничил свободу на 1,5 года.

Всем подсудимым зачли срок пребывания в СИЗО, добавил адвокат.