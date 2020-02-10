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10.02.20 13:33
Песков отверг предположение об инвентаризации решений правительства Медведева
Журналисты напомнили Пескову, что в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ министерства, вводящий ряд ограничений на контакты российских ученых с зарубежными коллегами, отменен, и поинтересовались, означает ли это, что наследие правительства Медведева будет подвергнуто инвентаризации.
"Абсолютно некорректный вопрос. Не считаю возможным и целесообразным на него отвечать", - заявил Песков.
Он напомнил, что итоги работы правительства Медведева "получили весьма позитивную оценку президента (РФ Владимира) Путина".
"Сам Медведев, когда объявлял об отставке, объяснил, почему такое решение было принято. Третье - большая работа была сделана правительством Медведева. Нынешнее правительство не начинает с чистого листа. Четвертое - если вы помните, объяснения насчет этого неудачного приказа или рекомендации давал еще предыдущий министр", - отметил пресс-секретарь президента.
По его словам, экс-министр пояснил, что "это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами. Из этого мы исходим".
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