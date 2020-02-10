Песков отверг предположение об инвентаризации решений правительства Медведева

10.02.20 13:33

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректными предположения, что решения правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев, подвергнутся ревизии.

Журналисты напомнили Пескову, что в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ министерства, вводящий ряд ограничений на контакты российских ученых с зарубежными коллегами, отменен, и поинтересовались, означает ли это, что наследие правительства Медведева будет подвергнуто инвентаризации.

"Абсолютно некорректный вопрос. Не считаю возможным и целесообразным на него отвечать", - заявил Песков.

Он напомнил, что итоги работы правительства Медведева "получили весьма позитивную оценку президента (РФ Владимира) Путина".

"Сам Медведев, когда объявлял об отставке, объяснил, почему такое решение было принято. Третье - большая работа была сделана правительством Медведева. Нынешнее правительство не начинает с чистого листа. Четвертое - если вы помните, объяснения насчет этого неудачного приказа или рекомендации давал еще предыдущий министр", - отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, экс-министр пояснил, что "это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами. Из этого мы исходим".