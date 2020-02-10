Прожиточный минимум в Кемеровской области в IV квартале снизился на 5,6%

10.02.20 13:41

Фото Александра Левчука

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Величина прожиточного минимума в Кемеровской области на четвертый квартал 2019 года установлена в размере 9,764 тыс. рублей на душу населения, говорится в постановлении правительства региона.

В третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума составляла 10,339 тыс. рублей. Таким образом, показатель снизился на 5,6%.

Так, для трудоспособного населения региона прожиточный минимум на октябрь-декабрь установлен в размере 10,356 тыс. рублей (в третьем квартале 2019 года - 10,972 тыс. рублей), для пенсионеров - 7,913 тыс. рублей (8,337 тыс. рублей), для детей - 10,088 тыс. рублей (10,712 тыс. рублей).