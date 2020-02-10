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10.02.20 13:41
Прожиточный минимум в Кемеровской области в IV квартале снизился на 5,6%
В третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума составляла 10,339 тыс. рублей. Таким образом, показатель снизился на 5,6%.
Так, для трудоспособного населения региона прожиточный минимум на октябрь-декабрь установлен в размере 10,356 тыс. рублей (в третьем квартале 2019 года - 10,972 тыс. рублей), для пенсионеров - 7,913 тыс. рублей (8,337 тыс. рублей), для детей - 10,088 тыс. рублей (10,712 тыс. рублей).
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