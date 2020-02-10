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10.02.20 13:45

МИД: РФ зеркально ответит на расширении санкций ЕС за выборы в Крыму

© РИА Новости. Владимир Астапкович
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Россия зеркально ответит на расширение санкционных списков Евросоюза (ЕС) в связи с проведением выборов в Крыму и Севастополе в сентябре 2019 года, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

"Основания для таких нелегитимных действий ЕС не выдерживают критики. Разумеется, будем и впредь отвечать на них зеркально. Это касается и упомянутого вами недавнего решения ЕС о применении санкций против семи представителей Крыма и Севастополя за их участие в организации демократического волеизъявления на полуострове", - сказал Кобринец в интервью агентству.

Он напомнил, что в 2015 году Россия "по просьбе представителей ЕС и на условиях конфиденциальности довела до их сведения содержание российского ответного списка".

"Чем закончилось дело, хорошо известно. Буквально на следующий день в прессе был опубликован некий список фамилий, который был представлен общественности как "утечка" официального российского списка. И брюссельские евроструктуры, которые в прочих случаях выступают за то, чтобы не уделять внимания подобным "утечкам", поступили ровно наоборот и начали эту "утечку" оживленно комментировать. Тем самым были нарушены общепринятые нормы дипломатических отношений", - сказал директор ДОС МИД РФ.

"С тех пор вопрос о передаче пофамильного списка Евросоюзу для нас в повестке дня не стоит", - отметил он.

По его словам, "согласно российскому законодательству, мы не обязаны это делать": "Исходим из того, что любой гражданин страны-члена Евросоюза может заблаговременно поинтересоваться вопросом о возможном наличии запрета на въезд в Российскую Федерацию, в частности при подаче документов на визу в российские консульские учреждения".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в понедельник.

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