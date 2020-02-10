Омбудсмен: погибшие в Таиланде российские дети отдыхали с бабушкой

10.02.20 14:09

Фото с портала pattayapeople.ru

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Погибшие в Таиланде российские дети были на отдыхе с бабушкой, власти связываются с их семьей в Челябинской области, сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова на своей странице в фейсбуке.

"Удалось узнать данные детей и родителей (паспортные данные), ищем контактные данные (адрес, телефоны), чтобы выйти на связь с родственниками. Предварительно, дети находились с бабушкой". - написала детский омбудсмен.

Она также отметила, что власти направили официальный запрос в консульский отдел посольства РФ в Таиланде.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Урал, что семья проживает в Челябинске, а дети поехали на отдых с бабушкой.

Ранее сообщалось, что региональные власти готовы оказать необходимую помощь семье, в которой погибли дети.

Лодка с туристами стояла у причала, когда в нее врезался тайский катер. На его борту туристов не было. В результате аварии погибли двое российских граждан - детей (6 и 12 лет). Еще двое туристов госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили легкие травмы и ушибы.

Страховая компания ERV оплатит лечение российских туристов, пострадавших при столкновении катеров в Таиланде, все они застрахованы на $40 тысяч.