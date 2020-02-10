В Томской области ребенка покусал конь

10.02.20 14:24

© РИА Новости. Павел Львов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Трехлетняя девочка попала в больницу из села Волок Молчановского района Томской области после нападения коня, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по Томской области.

В ведомстве также опровергли распространенную ранее в СМИ информацию о том, что ребенок мог подвергаться насильственным действиям сексуального характера.

"В местную больницу обратились родители трехлетней девочки, которую покусал и придавил конь. Ребенок был осмотрен врачами больницы. По результатам осмотра нет оснований полагать, что в отношении ребенка были совершены какие-либо насильственные действия, в том числе сексуального характера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 7 февраля, трехлетняя девочка с пятилетней сестрой зашли в загон для лошадей, который находится на территории их дома.

"В загоне конь укусил девочку и наступил на неё. Отец доставил дочь в больницу. С подозрением на перелом ребра девочку направили в Томск", - добавили в СКР.

В настоящее время следователи проводят проверку, опрашивают родителей девочки, а также соседей и работников органов опеки и попечения.

В облздраве агентству сообщили, что сейчас ребенок находится в Больнице скорой медицинской помощи N2, где проходит диагностику.