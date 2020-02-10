Якушев: около 26 млн "квадратов" жилья возводится по новым правилам финансирования

10.02.20 14:33

© РИА Новости. Алексей Никольский

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 26 млн кв.м жилья в России возводится с привлечением проектного финансирования, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Сегодня 9008 домов, которые строятся за счёт денег граждан, - либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 миллиона квадратных метров в этой системе. Из них 26 миллионов уже строятся через эскроу-счета, за последние два месяца 4 миллиона [квадратных метров] проектов перешло уже на новую систему", - сказал Якушев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

Он отметил, что по старым правилам финансирования достраивается 64 млн кв.м жилья.

"Можно сказать, что эти дома сдаются достаточно быстро. Поэтому мы можем констатировать, что система эффективная, решения, которые сделаны, правильные", - подчеркнул Якушев.

Он добавил, что количество застройщиков, которые переходят на эскроу-счета и работают с банками, растёт.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.