Всероссийская перепись населения стартует 1 апреля в ЯНАО

10.02.20 14:55

© РИА Новости. Виталий Белоусов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Всероссийская перепись населения начнется в апреле с Ямало-Ненецкого автономного округа, что связано с вопросами доступности территорий, - заявил замруководителя Федеральной службы госстатистики Павел Смелов.

"Наша страна - бескрайняя, с разнообразным климатом и доступностью, в связи с этим для проведения переписи по согласованию с каждым субъектом был утвержден перечень труднодоступных территорий, где перепись стартует 1 апреля и закончится 25 декабря", - заявил Смелов в понедельник в Госдуме на круглом столе по подготовке к переписи населения 2020 года.

Он добавил, что начнется перепись с Ямало-Ненецкого автономного округа, "это связано с доступностью, так как есть места, куда можно добраться только в определенное время".

Смелов добавил, что проведение Всероссийской переписи населения вне труднодоступных регионов запланировано на октябрь.

Это будет 12-я перепись в РФ. Смелов сообщил, что впервые "переписчики будут пользоваться планшетными компьютерами, а не бумажными носителями, поэтому данная перепись называется цифровой". Будет задействовано 360 тысяч переписчиков, привлечено 20 тысяч волонтеров, они займутся информационно-разъяснительной работой.

Он добавил, что "новшеством переписи также является возможность для граждан самостоятельно пройти перепись на сайте госуслуг, либо пройти перепись в многофункциональных центрах, где будут установлены специальные переписные пункты".