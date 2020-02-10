Стивидоры Приморья вложили 2,7 млрд руб. в защитные технологии при перевалке угля

10.02.20 14:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Стивидорные компании, переваливающие уголь через порты Приморского края, за последние три года вложили более 2,7 млрд рублей в технологии, обеспечивающие защиту от негативного воздействия на окружающую среду.

Как сообщила пресс-служба администрация Приморья со ссылкой на министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Игоря Степаненко, в 2020 году стивидорам необходимо завершить переход на экологически безопасную перегрузку угля.

В ближайшее время власти планируют подписать со стивидорами дополнительные соглашения по природоохранным мероприятиям.

Ситуация с угольной пылью находится на контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко.

"Все поручения президента о переходе стивидорных компаний в 2020 году на экологически безопасную перегрузку угля будут выполнены. Мы уважаем и поддерживаем бизнес, но он не должен строиться на нарушениях, наносить вред здоровью людей. И на жалобы приморцев на нарушения экологических норм мы будем реагировать. А работу предприятий, которые не выполняют поручения главы государства, не соблюдают природоохранные нормы, - приостанавливать. Такая практика в крае уже наработана", - приводит слова главы региона пресс-служба.

Ранее сообщалось, что суд в Приморье оштрафовал на 500 тыс. руб. стивидорную компанию ООО "Порт Вера" за загрязнение угольной пылью.

Проблема загрязнения угольной пылью наиболее остро ощущается в приморском городе Находка. Экологическая ситуация в этом городе активно обсуждается последние несколько лет. В 2017 году она осложнилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В порту Находки работают несколько перегрузочных терминалов. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по окрестностям и покрывает улицы.

Еще в 2017 году стивидоры и власти края подписали соглашение о том, что в Находке будет направлено более 1,5 млрд рублей на мероприятия по охране окружающей среды в 2018-2020 годах.