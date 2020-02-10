Дезинфекцию на транспорте усилят в Башкирии на фоне ситуации с коронавирусом

10.02.20 15:19

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Руководителям транспортных предприятий Башкирии рекомендовано усилить контроль за соблюдением дезинфекционного режима в аэропорту, железнодорожных и автовокзалах, а также других местах массового скопления людей, приказ об этом опубликован на сайте республиканского Госкомтранса.

Документ предлагает директорам транспортных организаций, а также индивидуальным предпринимателям, занимающимся пассажирскими перевозками, обеспечить работу установок обеззараживания воздуха на транспорте и местах массового скопления людей, провести инструктаж сотрудников, снабдить их масками, перчатками и антисептиками.

Государственному перевозчику "Башавтотранс" рекомендует рассмотреть вопрос о закупке тепловизоров для автовокзалов.

Также руководству международного аэропорта "Уфа", ОАО "РЖД" и "Башавтотрансу" поручено "привести в готовность медпункты", оснастить их противоэпидемическим имуществом, масками, дезинфицирующими средствами, уточнить перечень стационаров на случай госпитализации больных, прибывших из-за рубежа с высокой температурой тела и респираторными симптомами.

По данным республиканского Роспотребнадзора, в Башкирии не зарегистрировано ни одного случая завезенной из Китая коронавирусной инфекции.