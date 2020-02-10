Третья с начала года вспышка АЧС зафиксирована в Самарской области

10.02.20 15:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в Красноярском районе Самарской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Россельхознадзора.

"На территории села Новый Буян от АЧС погибли пять диких кабанов, содержащихся в неволе. По результатам проведенных лабораторных исследований, у всех пяти павших животных был выявлен ДНК вируса АЧС", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, кабаны содержались на территории частного подворья.

Собеседник агентства уточнил, что решается вопрос о введении режима ЧС на территории в Красноярского района.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время правительство Самарской области примет решение о режиме ЧС вокруг очередного очага АЧС", - сказал представитель ведомства.

Ранее, в середине января, было зафиксировано два очага АЧС в Кошкинском районе Самарской области. На территории района была введен режим ЧС, было ликвидирована 231 свинья.