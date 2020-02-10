По мировым ценам: Минск и Москва договорились о поставках нефти
  
Трагедия на Пхукете: российские дети погибли в столкновении двух катеров в Таиланде
   
Вопреки коронавирусу: эпидемия не повлияла на торговые связи РФ и КНР
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
10.02.20 15:37

Несколько десятков жителей Карачаево-Черкесии отметили вековой юбилей

© РИА Новости. Александр Кряжев
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Три десятка жителей Карачаево-Черкесии уже перешагнули вековой рубеж, еще около 1,4 тыс. человек отметили 90-летие, сообщает парламент республики.

"Со знаменательными датами долгожителей поздравляют представители республиканских и местных властей. Они передают юбилярам личные поздравления президента страны. В этот раз поздравления получили жительница села Важное Марьям Каракотова, Григорий Вольвачев из поселка Медногорского, Муслимат Аджиева из аула Старо-Кувинск и жительница Черкесска Мария Буланчикова", - говорится в сообщении.

Депутаты вместе с представителями районных администраций поздравили именинников и поблагодарили за их вклад в развитие республики, подчеркнув, что мудрость и опыт старожилов бесценны.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил о том, что КЧР входит в пятерку регионов-лидеров по продолжительности жизни.

"Средняя продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии составляет 76,1 года. По этому показателю республика занимает четвертое место в СКФО и пятое место в Российской Федерации", - сообщил Темрезов.

Вместе с тем глава региона отметил, что планируется увеличить среднюю продолжительность жизни в республике и досрочно войти в группу "80+".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.02.20 17:35
В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск
.
  10.02.20 17:12
Разыгравший "приступ" коронавируса в метро пранкер арестован по подозрению в хулиганстве
.
  10.02.20 16:10
Число участников парада Победы в Москве в этом году увеличится до 15 тыс. человек
.
  10.02.20 16:05
Число участников парада Победы в Москве в этом году увеличится до 15 тыс. человек
.
  10.02.20 14:29
Собянин рассказал о строительстве станции метро "Кленовый бульвар"
.
  10.02.20 12:45
Сотрудники ДПС задержали на Рублевке водителя, нарушившего ПДД более 2 тысяч раз
.
  10.02.20 10:57
Суд оправдал бизнесмена Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника фабрики "Меньшевик"
.
  10.02.20 10:54
Мигранты перечислили в бюджет Москвы в 2019 году более 18 млрд рублей
.
  10.02.20 10:37
В Москве задержаны подозреваемые в хищении недвижимости на 360 млн рублей
.
  10.02.20 10:11
Более 25 км газопроводов реконструируют и построят в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket