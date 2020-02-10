Несколько десятков жителей Карачаево-Черкесии отметили вековой юбилей

10.02.20 15:37

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Три десятка жителей Карачаево-Черкесии уже перешагнули вековой рубеж, еще около 1,4 тыс. человек отметили 90-летие, сообщает парламент республики.

"Со знаменательными датами долгожителей поздравляют представители республиканских и местных властей. Они передают юбилярам личные поздравления президента страны. В этот раз поздравления получили жительница села Важное Марьям Каракотова, Григорий Вольвачев из поселка Медногорского, Муслимат Аджиева из аула Старо-Кувинск и жительница Черкесска Мария Буланчикова", - говорится в сообщении.

Депутаты вместе с представителями районных администраций поздравили именинников и поблагодарили за их вклад в развитие республики, подчеркнув, что мудрость и опыт старожилов бесценны.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил о том, что КЧР входит в пятерку регионов-лидеров по продолжительности жизни.

"Средняя продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии составляет 76,1 года. По этому показателю республика занимает четвертое место в СКФО и пятое место в Российской Федерации", - сообщил Темрезов.

Вместе с тем глава региона отметил, что планируется увеличить среднюю продолжительность жизни в республике и досрочно войти в группу "80+".