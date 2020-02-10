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10.02.20 15:37
Несколько десятков жителей Карачаево-Черкесии отметили вековой юбилей
"Со знаменательными датами долгожителей поздравляют представители республиканских и местных властей. Они передают юбилярам личные поздравления президента страны. В этот раз поздравления получили жительница села Важное Марьям Каракотова, Григорий Вольвачев из поселка Медногорского, Муслимат Аджиева из аула Старо-Кувинск и жительница Черкесска Мария Буланчикова", - говорится в сообщении.
Депутаты вместе с представителями районных администраций поздравили именинников и поблагодарили за их вклад в развитие республики, подчеркнув, что мудрость и опыт старожилов бесценны.
Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил о том, что КЧР входит в пятерку регионов-лидеров по продолжительности жизни.
"Средняя продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии составляет 76,1 года. По этому показателю республика занимает четвертое место в СКФО и пятое место в Российской Федерации", - сообщил Темрезов.
Вместе с тем глава региона отметил, что планируется увеличить среднюю продолжительность жизни в республике и досрочно войти в группу "80+".
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