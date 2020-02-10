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10.02.20 15:38

Омбудсмен: задержанный на Украине глухонемой севастополец отпущен под залог

© РИА Новости. Игорь Зарембо
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Житель Севастополя Иван Антонов, который в январе возвращался в Крым из Украины и был задержан в пункте пропуска по подозрению в причастности к деятельности крымской обороны, отпущен из-под ареста под денежный залог, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

"Мне отзвонился адвокат: Антонов на данный момент находится в Херсоне на свободе, он отпущен под залог в пятницу - предоставил мне фотографию", - сказал Буцай.

По его словам, Антонову запретили покидать территорию Украины на период следствия.

Омбудсмен не сообщил другие детали, в том частности, сумму залога.

Как сообщалось, в январе Антонов возвращался из Украины домой в Севастополь, и на пункте пропуска "Чонгар" его задержали. Суд в Херсоне принял решение о его аресте. Защита подала протест. 6 февраля апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил в силе решение, которым севастопольцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, сообщала украинская прокуратура.

На сайте национальной полиции Украины сообщается, что Антонову инкриминируют ч. 5 ст. 260 УК (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

СБУ сообщала, что задержанный принимал участие в захвате штаба Военно-морских сил Украины в Севастополе в 2014 году.

По данным Буцая, Антонов является православным верующим, и на Рождество, как объясняет его мама, поехал паломничать в Киево-Печерскую лавру.

"Его обвиняют в участии в вооруженном формировании на территории Севастополя в 2014 году, предъявив в качестве доказательства фотографии с памятной медалью участника Русской весны. Однако мама рассказывает, что сын по состоянию здоровья не мог участвовать в деятельности самообороны (отряды добровольцев, сформированные для подготовки к крымскому референдуму - ИФ). Возможно, его с кем-то перепутали", - говорил Буцай в январе.

Севастопольский омбудсмен отметил, что задержанный севастополец является глухонемым - он инвалид по слуху III группы с детства.

Власти Севастополя направили запросы о содействии уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в МИД России.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, на фоне смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США назвали действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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