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10.02.20 15:42
Глава ингушского Миннаца инициирует создание единого духовного управления в республике
"Религиозные общины должны быть зарегистрированы в соответствии с законом. Все должно быть сконцентрировано в едином муфтияте, в моем видении в одном субъекте РФ должно быть одно духовное управление, одна централизованная религиозная структура мусульман", - цитирует пресс-служба мэрии главу Миннаца.
По данным мэрии, совещание под председательством Волкова прошло в администрации Малгобекского района с участием глав Малгобека, Малгобекского района, сельских поселений, секретарей антитеррористических комиссий, а также имамов мечетей.
В ходе встречи обсудили вопросы регистрации религиозных мусульманских общин в органах юстиции республики, проведения учредительного съезда мусульман и избрания единой структуры в этом направлении.
Волков заверил, что министерство готово оказать необходимое юридическое содействие общинам в этом вопросе.
В середине июня минувшего года по иску регионального управления Минюста Верховный суд Ингушетии вынес постановление о ликвидации Духовного центра мусульман республики (муфтията) и о его исключении из Единого госреестра юридических лиц.
Как сообщал агентству "Интерфакс-Юг" представитель духовенства республики, решение ВС Ингушетии обжаловано в вышестоящей инстанции.
При этом он отметил, что это решение не остановит работу совета алимов, имамов мечетей, ученых-богословов.
В конце декабря 2015 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров раскритиковал работу Духовного центра мусульман республики, предложив муфтию Хамхоеву уйти в отставку и провести выборы нового муфтия. Лидер региона отметил, что смена муфтия сыграет положительную роль в жизни всего общества и мусульманской общины республики. В свою очередь муфтий Хамхоев отказался покидать свой пост.
Глава республики выразил недовольство деятельностью муфтията, в том числе реакцией на события, произошедшие летом 2015 года, которые, по его словам, подрывают авторитет официального духовенства.
В июне 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани произошла массовая потасовка с участием муфтия. Прихожане в мечети поссорились на почве религиозных противоречий.
В марте 2016 года Евкуров заявил, что муфтият республики как общественная организация будет ликвидирован.
В конце мая 2018 года ДЦМ отлучил Евкурова от мусульманской общины за дискриминацию духовенства и призвал отчитаться за средства, собранные на строительство мечети в Магасе.
Хамхоев возглавлял муфтият более 15 лет, на третий срок он был избран муфтием в июле 2014 года
В начале июля минувшего года по итогам совещания в духовном центре мусульман республики имамы населенных пунктов решили обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить правомерность недавних обысков в муфтияте, домах муфтия региона Хамхоева и кадия Мартазанова, а также их многочасовых допросов 11 июня.
17 июля в ходе открытого голосования муфтием республики членами Совета алимов и имамами населенных пунктов региона избран Абдурахман Мартазанов, на протяжении 20 лет руководивший кадиятом Ингушетии.
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