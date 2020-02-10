Более 700 вузов, школ и техникумов Саратовской области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

10.02.20 15:57

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Внеплановые каникулы из-за вспышки гриппа и ОРВИ объявлены более чем в 700 школах, высших и средних образовательных организациях Саратовской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора в понедельник.

"С 3 по 9 февраля (в регионе - ИФ) зарегистрировано 23 тыс. 79 случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 82,19 %",- говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в Саратовской области полностью закрыты 737 образовательных организаций, в том числе школы в Саратове, Аткарске, Петровске, Пугачеве, а также в Балашовском, Энгельсском, Вольском, Духовницком, Балаковском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Краснокутском, Лысогорском, Новобурасском, Новоузенском, Питерском, Ртищевском, Татищевском и Саратовском районах.

Частично закрыты 55 классов в 24 школах области. По 16 февраля включительно внеплановые каникулы продлены в вузах Саратова.

Ранее сообщалось о продлении на неделю внеплановых каникул во всех школах областного центра.

По информации главного санитарного врача города, за неделю в Саратове ОРВИ заболели более 7,9 тыс. человек, у 37 выявлен грипп.