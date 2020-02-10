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10.02.20 15:57
Более 700 вузов, школ и техникумов Саратовской области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
"С 3 по 9 февраля (в регионе - ИФ) зарегистрировано 23 тыс. 79 случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 82,19 %",- говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в Саратовской области полностью закрыты 737 образовательных организаций, в том числе школы в Саратове, Аткарске, Петровске, Пугачеве, а также в Балашовском, Энгельсском, Вольском, Духовницком, Балаковском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Краснокутском, Лысогорском, Новобурасском, Новоузенском, Питерском, Ртищевском, Татищевском и Саратовском районах.
Частично закрыты 55 классов в 24 школах области. По 16 февраля включительно внеплановые каникулы продлены в вузах Саратова.
Ранее сообщалось о продлении на неделю внеплановых каникул во всех школах областного центра.
По информации главного санитарного врача города, за неделю в Саратове ОРВИ заболели более 7,9 тыс. человек, у 37 выявлен грипп.
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