По мировым ценам: Минск и Москва договорились о поставках нефти
  
Трагедия на Пхукете: российские дети погибли в столкновении двух катеров в Таиланде
   
Вопреки коронавирусу: эпидемия не повлияла на торговые связи РФ и КНР
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
10.02.20 16:10

Число участников парада Победы в Москве в этом году увеличится до 15 тыс. человек

© РИА Новости. Алексей Куденко
10 февраля. Interfax-Russia.ru - В юбилейном параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В параде планируется принять участие 15 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники", - сказал Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, 9 мая по Красной площади пройдут и военнослужащие, одетые в форму военных лет, а также танки Т-34. "Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - сказал он.

По Красной площади также пройдут расчеты суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев.

Шойгу добавил, что приглашение принять участие в параде получили военнослужащие из 20 стран мира. "На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", - сказал он.

Ранее свое участие в параде на Красной площади 9 мая подтвердили страны ОДКБ. Как сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, каждая страна-участница Организации отправит 75 военнослужащих в Москву для участия в параде Победы 9 мая 2020 года.

В 2019 году в параде в Москве приняло участие 13 тыс. человек. Также в параде прошлого года было задействовано 130 образцов сухопутной техники, в том числе танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3, бронетранспортёры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец" и боевые машины поддержки танков "Терминатор". Кроме того, в параде были задействованы 75 самолетов и вертолетов, в частности, стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь", совершающий полёт в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, "стратег" Ту-95МС, имитирующий дозаправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78, самый тяжёлый в мире вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх военно-транспортных Ми-8 "Терминатор".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.02.20 17:35
В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск
.
  10.02.20 17:12
Разыгравший "приступ" коронавируса в метро пранкер арестован по подозрению в хулиганстве
.
  10.02.20 16:05
Число участников парада Победы в Москве в этом году увеличится до 15 тыс. человек
.
  10.02.20 14:29
Собянин рассказал о строительстве станции метро "Кленовый бульвар"
.
  10.02.20 12:45
Сотрудники ДПС задержали на Рублевке водителя, нарушившего ПДД более 2 тысяч раз
.
  10.02.20 10:57
Суд оправдал бизнесмена Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника фабрики "Меньшевик"
.
  10.02.20 10:54
Мигранты перечислили в бюджет Москвы в 2019 году более 18 млрд рублей
.
  10.02.20 10:37
В Москве задержаны подозреваемые в хищении недвижимости на 360 млн рублей
.
  10.02.20 10:11
Более 25 км газопроводов реконструируют и построят в Москве
.
  07.02.20 17:08
Генерал Арсланов, обвиняемый в хищении 6,7 млрд рублей, не признает вину


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket