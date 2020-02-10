Число участников парада Победы в Москве в этом году увеличится до 15 тыс. человек

10.02.20 16:10

© РИА Новости. Алексей Куденко

10 февраля. Interfax-Russia.ru - В юбилейном параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В параде планируется принять участие 15 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники", - сказал Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, 9 мая по Красной площади пройдут и военнослужащие, одетые в форму военных лет, а также танки Т-34. "Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - сказал он.

По Красной площади также пройдут расчеты суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев.

Шойгу добавил, что приглашение принять участие в параде получили военнослужащие из 20 стран мира. "На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", - сказал он.

Ранее свое участие в параде на Красной площади 9 мая подтвердили страны ОДКБ. Как сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, каждая страна-участница Организации отправит 75 военнослужащих в Москву для участия в параде Победы 9 мая 2020 года.

В 2019 году в параде в Москве приняло участие 13 тыс. человек. Также в параде прошлого года было задействовано 130 образцов сухопутной техники, в том числе танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3, бронетранспортёры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец" и боевые машины поддержки танков "Терминатор". Кроме того, в параде были задействованы 75 самолетов и вертолетов, в частности, стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь", совершающий полёт в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, "стратег" Ту-95МС, имитирующий дозаправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78, самый тяжёлый в мире вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх военно-транспортных Ми-8 "Терминатор".